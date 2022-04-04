Автомобильные погранпереходы в Приморье прервут работу на день
В Приморье автомобильные пункты пропуска в Китай не будут работать 5 апреля. Железнодорожное сообщение будет осуществляться в прежнем, круглосуточном режиме.
Однодневная пауза в работе автомобильных пунктов пропуска связана с празднованием в КНР «Фестиваля Цинмин», сообщили Fishnews в пресс-службе Владивостокского филиала Росгранстроя.
Временно остановят работу автомобильные погранпереходы «Пограничный — Суйфэньхэ», «Полтавка — Дунин», «Турий Рог — Мишань», «Краскино — Хуньчунь». Железнодорожное сообщение будет осуществляться в прежнем режиме (круглосуточно).
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