Для авансов на перевозки убрали ограничение

Центробанк решил отменить 30% лимит по авансовым платежам для контрактов с нерезидентами на транспортные услуги. Послабление предусмотрено в том числе для международной перевозки грузов.

Согласно указу президента, совет директоров ЦБ имеет полномочия определять лимит предварительной оплаты или авансового платежа резидентов в пользу иностранных юридических и физических лиц по определенным видам контрактов.

1 апреля совет директоров Центробанка обновил решение в этой сфере, сообщает корреспондент Fishnews. 30% ограничение размера аванса теперь не распространяется на контракты (договоры) по услугам международной перевозки, транзитной перевозки товаров (грузов), услуг по предоставлению подвижного состава (контейнеров) для таких перевозок, перевозки порожних вагонов (контейнеров), транспортно-экспедиционных и логистических услуг. Речь идет об услугах, которые нерезиденты оказывают резидентам.

Лимит также снимается для оплаты резидентами расходов, связанных с организацией таких перевозок, а также оплаты тарифов, сборов и платы за услуги инфраструктуры транспортного сообщения.

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