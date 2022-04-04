В Якутии оценят суточные нормы любительской рыбалки на Вилюе

Власти Республики Саха (Якутия) намерены заказать научные исследования по уточнению суточных норм вылова для рыбаков-любителей на реке Вилюй. Исследования охватят Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский и Сунтарский районы.

Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Заказчик конкурса — региональное минэкологии.

Согласно представленной документации, подрядчику предстоит провести научно-исследовательский и контрольный лов в реке Вилюй в границах перечисленных районов. Кроме того, задание также включает определение параметров используемых рыбаками-любителями орудий лова, а также оценку количество рыбаков-любителей и их средних суточных уловов в период открытой воды.

По результатам камеральной обработки и анализа собранного материала к 1 декабря текущего года необходимо будет сдать заключительный отчет. Максимальная цена контракта — 1,2 млн рублей, заявки принимаются до 18 апреля.

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