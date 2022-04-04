Для хамсы изменили сроки промысла

Минсельхоз РФ внес корректировку в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Поправки уже вступили в силу, они предусматривают новый разрешенный период добычи хамсы на Черном море.

Министерство сельского хозяйства приказом от 31 марта 2022 г. № 186 внесло изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Поправки вступили в силу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, специализированный промысел хамсы в Черном море теперь разрешен в период с 1 октября по 15 апреля. Ранее добыча была открыта до середины марта.

Речь идет о работе в море восточнее меридиана 36°35'00" в.д. разноглубинными тралами размером по верхней подборе не более 38 м, кошельковыми и кольцевыми неводами и в море в районе, ограниченном с востока меридианом 36°35'00" в.д. и с запада меридианом, проходящим через мыс Сарыч, разноглубинными тралами, кошельковыми и кольцевыми неводами.

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