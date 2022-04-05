ОДУ минтая на Западной Камчатке освоили на 80%

Российские суда добыли в Охотском море 747 тыс. тонн минтая, освоив общий допустимый улов на 69,2%. Прибавка к уровню прошлого года составила 33 тыс. тонн и 9% соответственно.

Обзор охотоморской путины опубликовал Тихоокеанский филиал ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews. По информации ученых, промысел минтая вели 68-96 единиц флота.

По итогам сезона «А» суммарный вылов по объединенным западнокамчатским районам достиг 489,9 тыс. тонн (80,1% ОДУ): 273,1 тыс. тонн в Западно-Камчатской и 216,8 тыс. тонн в Камчатско-Курильской подзоне.

В Северо-Охотоморской подзоне нарастающий вылов на 4 апреля — 255,5 тыс. тонн (74,2% общей квоты). В Восточно-Сахалинской подзоне промысел не ведется, с начала года там освоено 1,4 тонны (1,1 % от лимита).

Мониторинг добычи минтая и сельди в Охотском море ведут 10 наблюдателей ТИНРО, три специалиста КамчатНИРО и один сотрудник МагаданНИРО.

По данным науки, удовлетворительная промысловая обстановка сохранится в Северо-Охотоморской подзоне. Уловы на судосутки у крупнотоннажного флота ожидаются в пределах 125-135 тонн, у среднетоннажников — 40-45 тонн.

В Северо-Охотоморской подзоне добыто 117,4 тыс. тонн сельди (37,9% ОДУ), вылов на отчетную дату прошлого года составлял 83,2 тыс. тонн (30,8% от лимита).

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