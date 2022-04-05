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Сформирована делегация РФ для участия в межправительственной конференции по документу о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции. Фото предоставлено АТФ

Россия готова обсуждать международный документ о защите морей

Сформирована делегация РФ для участия в межправительственной конференции по документу о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции. Мероприятие должно пройти в Нью-Йорке.

Состав делегации утвержден распоряжением правительства от 1 апреля 2022 г. № 732, сообщает корреспондент Fishnews. Возглавит делегацию, как и прежде, директор правового комитета МИДа Евгений Загайнов. Его заместителем назначен заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Геннадий Кузьмин.

Вошли в делегацию и представители Российской академии наук — вице-президент РАН Андрей Адрианов, директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Вячеслав Рожнов, научный сотрудник этого НИИ Ольга Шпак, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Михаил Флинт.

Росрыболовство будет представлять заместитель начальника управления международного сотрудничества ведомства Дмитрий Кременюк. Также среди российских экспертов советник центра международного рыбохозяйственного сотрудничества ВНИРО Камиль Бекяшев.

От Минприроды в делегацию вошла начальник отдела международных конвенций департамента международного сотрудничества Минприроды Наталья Третьякова. Представитель Минэкономразвития — директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

Также в составе делегации специалисты МИД и Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.

Международный юридически обязательный документ готовится на базе Конвенции ООН по морскому праву. Ранее отмечалось, что проект правил предусматривает создание морских охраняемых районов (МОРов) с жестким правовым режимом (в том числе с запретом промысла). Россия и ряд других стран настороженно высказывались об этой идее.

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