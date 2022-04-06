В Черном море приготовили участки для мариферм

Четыре рыбоводных участка в Черном море у южного и западного побережий Крыма выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 6 мая.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь участков — от 4,8 га до 213 га. Все они предназначены для индустриальной марикультуры.

Стартовые цены лотов составляют от 59 тыс. до 2,65 млн рублей. Торги предполагается провести 13 мая в Ростове-на-Дону. Победители получат акватории на 25 лет, один участок на условиях совместного, другие — на условиях обособленного водопользования.

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