Магаданские рыбаки рассказали о специфике минтаевой путины

Участники Магаданской ассоциации рыбопромышленников отметили особенности зимнего лова минтая. Промысел осложнили малое количество льда и частые шторма, кроме того, путина стартовала позже обычного.

Зимняя минтаевая экспедиция в Охотском море завершится 10 апреля. В этом году она выдалась непростой, отмечают в Магаданской ассоциации рыбопромышленников. Нетривиальные сложности преподнесла рыбакам природа.

«Необычная путина, — рассказал заместитель генерального директора по флоту компании «Тихрыбком» Сергей Гусев. — Было слишком мало льда при сильных морозах. Рыба, как правило, скапливается подо льдом, и в его отсутствие промысловики тратили больше времени и усилий в поисках косяков».

Кроме того, штормило куда чаще обычного, обратил внимание Сергей Гусев. В таких условиях большие траулеры чувствуют себя уверенно, но магаданские добытчики минтая работают на среднетоннажных судах. «Они рассчитаны как раз на промысел в условиях умеренной ледовитости, которая гасит волнение в море. На чистой воде убегать и прятаться от штормов, оставляя район промысла, приходилось регулярно», — рассказал представитель компании.

Как сообщили Fishnews в ассоциации, свою роль сыграла и задержка с началом минтаевой путины. Магаданские рыбаки приступили к ней не 1 января, как обычно, а 20 января. До этого суда были заняты на промысле сельди, дополнительно добыв около 2 тыс. тонн.

Тем не менее в основном план по добыче минтая промысловики выполнили, подчеркнул президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генеральный директор ООО «Тихрыбком» и ООО «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов. «Предприятия выбрали объемы на 75-80%, — заявил он. — Часть квот традиционно оставили на осенний сезон, который открывается 15 октября».

По его словам, запасы минтая в Охотском море хорошие, рыба крупная. Значительную часть зимнего улова реализуют на внутреннем рынке.

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