Специалисты посчитают крабов Приморья

Совместная экспедиция сотрудников Тихоокеанского и Хабаровского филиалов ВНИРО стартует 8 апреля. Ученые исследуют запасы шельфовых видов крабов и крабоидов в подзоне Приморье.

Информация опубликована в телеграм-канале ТИНРО, сообщает корреспондент Fishnews. Специалисты выполнят серию ловушечных станций на акватории от юго-западных вод Приморского края до мыса Соловьева в Хабаровском крае. Исследования позволят получить актуальные сведения о численности, структуре и распределении популяций промысловых крабов.

Планируется, что экспедиция завершится 17 июня. Все собранные материалы учтут при прогнозировании общего допустимого улова крабов в подзоне Приморье на 2024-й и последующие годы.

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