На озера и водохранилища Башкирии зовут рыбаков

В Республике Башкортостан объявлен конкурс на восемь участков для промышленного рыболовства, расположенных на озерах и водохранилищах. Заявки принимаются до 11 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — региональное минприроды, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, три участка площадью от 0,07 до 0,2 га расположены на озерах в Аургазинском, Нуримановском и Краснокамском районах. Остальные пять, площадью от 580 до 2560 га, — на Кармановском, Сакмарском и Павловском водохранилищах.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов: для озерных РЛУ — от 200 до 700 рублей, для акваторий на водохранилищах — от 88 тыс. до 390 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года. Торги пройдут в Уфе. Участки предоставляются на 10 лет.

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