Сибирским рыбоводам помогут с закупкой кормов

В Красноярском крае приняли меры по дополнительной поддержке сельхозпроизводителей. В частности, аквафермерам предоставят субсидию на приобретение кормов, причем 70% планируется выделять авансом.

Соответствующие изменения в краевой закон о господдержке АПК принял региональный парламент. Таким образом предполагается помочь бизнесу в условиях санкционного давления и удорожания основных материально-технических ресурсов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края, для увеличения объема производства товарной рыбы хозяйства получат авансовую поддержку на приобретение кормов. Ее размер составит 70% от суммы субсидии. Оставшиеся 30% предприятиям возместят по факту понесенных затрат.

В пресс-службе отметили, что на укрепление аграрного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности из краевого бюджета дополнительно выделено 700 млн рублей. Таким образом, объем поддержки регионального АПК из бюджетов разных уровней составит 7,6 млрд рублей.

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