Пиленгаса удалось вырастить в пресной воде

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО успешно провели эксперимент по выращиванию сеголетков пиленгаса в пресноводных прудах. Таким образом, открыты новые возможности для использования этого вида в аквакультуре, отметили ученые.

Пруды зарыбляли подрощенной молодью пиленгаса, полученной в заводских условиях — на научно-исследовательской базе «Заветное» в Керчи. Личинок подращивали в бассейнах с водой соленостью 18% в течение двух месяцев. Подопытные экземпляры получали как заводской корм, так и экспериментальный, разработанный учеными, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

В августе прошлого года молодь в количестве 4 тысяч штук транспортировали на Рогожкинский рыбоводный завод Главрыбвода. Пиленгас был высажен в три выростных пруда, ранее зарыбленных личинками сазана. В этих прудах рыбу растили до 12 октября, ученые постоянно контролировали параметры водной среды, состояние кормовой базы.

Затем сеголетков пиленгаса и сазана поместили в зимовальные пруды. В марте был осуществлен спуск этих прудов. Средняя масса рыб составила 8,3 г, средняя длина – 8,7 см.

«Результаты эксперимента подтвердили, что нахождение сеголетков пиленгаса в условиях пониженной солености соответствует экологическим особенностям этого вида. В естественных условиях его молодь, преимущественно сеголетки, предпочитают для нагула и зимовки пресные водотоки со слабым течением. А значит, есть все возможности выращивания полноценной молоди этой морской рыбы в Азово-Черноморском бассейне в пресной воде и воде с пониженной соленостью», — подчеркнула заведующая сектором пресноводной аквакультуры Центра аквакультуры АзНИИРХ Елена Горбенко.

Специалисты обращают внимание на большую перспективность пиленгаса и как объекта пастбищной и прудовой аквакультуры в замкнутых водоемах, и как рыбы-мелиоратора для водохранилищ.

Проведенный эксперимент открывает широкие возможности выращивания пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне в пресной воде и воде с пониженной соленостью, резюмировали в филиале.

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