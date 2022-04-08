Озера Новосибирской области ждут аквафермеров

В Новосибирской области на аукцион выставили 31 озерный участок под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 4 мая.

Организатор торгов — Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 1,2 га до 337 га расположены на озерах в Искитимском, Здвинском, Чановском, Колыванском, Усть-Таркском, Баганском, Куйбышевском, Купинском, Венгеровском, Доволенском, Коченёвском, Каргатском, Краснозёрском и Чистоозёрном районах.

Стартовая цена лотов — от 1 тыс. до 270 тыс. рублей. Торги планируется провести 16 мая в Новосибирске.

Все участки предоставляются на 25 лет; одни — на условиях совместного, другие — обособленного водопользования.

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