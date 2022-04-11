Нелегальный крабовый промысел прикрыли на Сахалине

В районе сахалинского села Пионеры пограничники задержали группу из девяти браконьеров, добывавших краба на продажу. Изъято 342 краба разных видов, нанесенный ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Нарушителей взяли на побережье Татарского пролива при транспортировке улова к берегу. Группа занималась незаконной добычей краба в территориальном море для последующей реализации на внутреннем рынке Сахалинской области, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

Кроме браконьерского улова силовики изъяли три автомобиля и три моторных лодки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ.

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