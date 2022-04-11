В Карелии разыграют озерный участок под акваферму

В Республике Карелия выставили на аукцион участок для индустриальной аквакультуры на озере Куроярви. Площадь РВУ составляет 80,7 га, заявки принимаются до 13 мая.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок расположен в центральной части озера Куроярви в Калевальском районе.

Стартовая цена лота — 258 тыс. рублей. Торги предполагается провести 26 мая в Санкт-Петербурге. Акватория предоставляется на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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