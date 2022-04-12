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Свежевыловленный минтай

Сезон «А» в Охотоморье принес почти 800 тыс. тонн минтая

Суммарная добыча минтая в рамках охотоморской экспедиции составила 793 тыс. тонн, общий допустимый улов освоен на 73,5%. Годом ранее результативность была ниже: 780 тыс. тонн и 65,7% ОДУ.

Информацию о промысле минтая опубликовал Тихоокеанский филиал ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews. В Камчатско-Курильской подзоне освоено 216,8 тыс. тонн минтая (81% ОДУ), в Западно-Камчатской — 273,1 тыс. тонн (79,3% ОДУ), в Северо-Охотоморской — 303,1 тыс. тонн (88,1% ОДУ).

Всего флот отработал 7601 судосутки при улове на одно судно 101,1 тонны и среднесуточном вылове 8 тыс. тонн. В прошлом году показатели были ниже, отмечают ученые.

В Восточно-Сахалинскую подзону подошли суда, нарастающий вылов минтая там составляет 4,6 тыс. тонн (3,7% общедопустимого улова по району). На отчетную дату 2021 г. показатель был равен 1,8 тыс. тонн (1,45% ОДУ).

Настающий вылов сельди по состоянию на 11 апреля составил 136,3 тыс. тонн, общий допустимый улов освоен на 44%. За отчетный период прошлого года было поймано 93,6 тыс. тонн (34,7% ОДУ).

На промысле в Охотском море сейчас работают семь наблюдателей ТИНРО и по одному от КамчатНИРО и МагаданНИРО.

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