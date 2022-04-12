Рыба определяет экспортный потенциал целого ряда регионов

По данным центрам «Агроэкспорт», в 2021 г. из России на внешние рынки отправилось продукции АПК на 37,1 млрд долларов. В десятку крупнейших экспортеров продукции агропрома вошли и регионы, специализирующиеся на поставках рыбных товаров.

Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» представил обзор «Аграрный экспорт регионов России в 2021 г.». Поставки продукции АПК в прошлом году осуществлялись в 166 стран. Наибольшую долю в стоимостном объеме экспорта по итогам 2021 г. традиционно занимают зерновые — 30,8%. Далее следуют масложировая продукция (19,6%). Рыба и морепродукты на третьем месте (18%).

По сравнению с 2020 г. наибольший рост экспортной выручки наблюдался по продукции масложировой отрасли (+47% г/г), мясной и молочной продукции (+31%) и рыбной продукции (+26%).

Топ-10 регионов по итогам 2021 г. обеспечили 67% общероссийского экспорта (или 24,8 млрд долларов в стоимостном выражении). Как сообщает корреспондент Fishnews, в десятку вошли и регионы, специализирующиеся на поставках рыбы и морепродуктов.

Так, на четвертом месте по стоимостным объемам экспорта Приморский край: поставки рыбопродукции обеспечили 1802,65 млн долларов при объем объеме 2183,09 млн долларов.

На седьмом месте Мурманская область: она в 2021 г. отправила на экспорт рыбы и морепродуктов на 1311,15 млн долларов. При этом в целом поставки продукции АПК из региона в денежном выражении обеспечили 1312,31 млн долларов.

Замыкает десятку Камчатский край, где также рыба и морепродукты традиционно составляют основу внешней торговли. Стоимостные объемы экспорта продукции из водных биоресурсов составили 926,94 млн долларов, продукции АПК в целом — 958,81 млн долларов.

Сахалинская область с показателем поставок продукции агропрома 707,21 млн долларов — на 12-м месте. За прошлый год регион отправил за рубеж продукции из водных биоресурсов на 679,43 млн долларов.

У Хабаровского края при общем объеме поставок продукции АПК в 532,39 млн долларов поставки рыбы и морепродуктов обеспечили 475,75 млн долларов.

Архангельская область отправила за рубеж продукции агропрома на 225,39 млн долларов, из этого объема на долю рыбы и морепродуктов приходится 223,39 млн долларов.

Показатели Магаданской области — 187,48 млн долларов поставок продукции агропромышленного комплекса, в том числе 186,62 млн долларов экспорта продукции из водных биоресурсов.

Карелия — 73,44 млн долларов поставок продукции АПК, из них на долю рыбопродукции приходится 61,47 млн долларов.

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