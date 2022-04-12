Рыбопереработка улучшила показатели

Производство отечественной рыбной продукции за январь-февраль достигло 627,6 тыс. тонн — плюс 2,1% к показателю за аналогичный период прошлого года. В Росрыболовстве отмечают, в частности, рост по филе.

Выпуск филе вырос на 21,2 тыс. тонн — до 65 тыс. тонн (+48,5%). Производство мяса рыбы увеличилось почти на 9 тыс. тонн к уровню 2021 г., до 15,6 тыс. тонн, прибавка составила почти 130%, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Отмечена прибавка по печени и молокам, рыбной муке и пищевым гранулам: на 72,5%, или 13,2 тыс. тонн, до 18,2 тыс. тонн.

Выросло также производство моллюсков — мороженых, сушеных, соленых или в рассоле, копченых. По ним показатели выросли на 63,3%, или на 2,5 тыс. тонн, до 4 тыс. тонн.

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