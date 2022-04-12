Крымским рыбакам удлинят сезон промысла

Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Они позволят продлить для рыбопромышленных предприятий сроки добычи кефалей, пиленгаса и камбалы-глоссы в заливе Сиваш.

Проект приказа Минсельхоза, вносящего изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна, размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции правил предлагается увеличить сроки добычи кефалей (сингиль, лобан, остронос), пиленгаса и камбалы-глоссы одностенными ставными сетями в заливе Сиваш Азовского моря. Кроме того, уточняются параметры орудий лова, которые разрешено использовать для промышленного рыболовства этих видов.

По мнению регулятора, продление сроков промысла повысит эффективность освоения сырьевой базы и положительно отразится на социально-экономической ситуации в прибрежных районах Крыма.

Публичное обсуждение проекта приказа завершится 28 апреля.

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