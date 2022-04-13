Разрешениям добавили времени

Правительство решило продлить автоматически на год действие еще ряда разрешений. Это в том числе и свидетельства о государственной регистрации племенных стад.

Постановлением от 9 апреля 2022 г. № 626 правительство дополнило список разрешений, срок действия которых автоматическим продляется на год.

«Решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации», — заявили в пресс-службе кабмина.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень вошли и свидетельства о государственной регистрации племенных стад. Напомним, что данные о племенных стадах вносятся в государственный регистр. В нем есть данные и по рыбе.

Продлевается действие разрешительных документов, сроки действия которых истекают с 12 апреля по 31 декабря 2022 г.

Федеральные ведомства, уполномоченные на ведение реестров разрешений, без принятия специальных решений (приказов) должны в течение пяти рабочих дней обеспечить внесение сведений о продлении. Вносить изменения в разрешения на бумаге при этом не требуется.

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