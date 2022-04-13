Запрет на промысел омуля остается в силе

Прокуратура дала разъяснения в связи с интернет-публикациями о возможном смягчении ограничений на вылов байкальского омуля. Запрет до настоящего времени не отменен, подчеркнули в ведомстве.

Отмена запрета возможна только на федеральном уровне путем внесения изменений в правила рыболовства для Байкальского бассейна, сообщили Fishnews в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Причем эти изменения должны быть основаны на результатах ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов, напомнили в надзорном ведомстве.

По его информации, пока таких результатов исследований нет, а проекты нормативных правовых актов не разработаны. «В настоящее время незаконная добыча омуля преследуется по закону», — резюмировали в прокуратуре.

Напомним, запрет на вылов омуля ввели для восстановления популяции, ограничение вступило в силу с 1 октября 2017 г.

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