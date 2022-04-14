Четвертый траулер «Норебо» готовят к спуску на воду

Северная верфь продолжает подготовку траулера «Капитан Брейхман» к спуску на воду. Церемонию спуска судна, строящегося по заказу группы «Норебо», планируется провести в конце мая — начале июня.

Траулер-процессор «Капитан Брейхман» — четвертое судно проекта 170701, над которым работают специалисты Северной верфи. Заказчиком строительства выступил холдинг «Норебо». Спуск судна на воду намечен на конец мая — начало июня.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе верфи, на траулере ведутся подготовительные работы к спуску. До конца апреля корабелы завершат монтаж винторулевого комплекса: уже установлено дейдвудное устройство, погружен гребной вал, в ближайшие пару недель будет выполнена установка баллера и пера руля. В апреле-мае на «Капитане Брейхмане» смонтируют донную часть рыбопоискового оборудования и выполнят окраску подводной части корпуса.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров для предприятий, входящих в группу «Норебо», состоит из десяти судов. Все они строятся в рамках механизма инвестиционных квот. Шесть судов планируется использовать на промысле в Северном бассейне, остальные четыре — в Дальневосточном.

Суда серии отличаются особой архитектурой корпуса — капсулообразной формой носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Такое решение, впервые используемое для российских рыболовных судов, позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.

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