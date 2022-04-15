Клыкачу уточнят формулы пересчета

АНТКОМ разработает руководства для оценки веса уловов клыкача с использованием коэффициентов пересчета. Унификация процедур позволит ученым получать более точные данные об объемах вылова при ярусном промысле этой рыбы.

Специалисты Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) приняли участие в семинаре, организованном 12–13 апреля Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Представители 16 стран — членов АНТКОМ обсудили ряд вопросов, связанных с определением и практическим использованием коэффициентов пересчета продукции переработки клыкача на судах-ярусоловах в величину сырого веса улова на промысле в зоне конвенции.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, коэффициенты пересчета продукции в величину улова — это ключевой параметр при оценке биомассы выловленного клыкача (Dissostichus sp.) в антарктических водах. Научный комитет и комиссия АНТКОМ испытывают острый недостаток в унифицированных процедурах для сбора данных, расчетов коэффициента, дальнейшего его использования на судах-ярусоловах при определении веса необработанного клыкача и формирования отчетности по промыслу, которую государства флага предоставляют в секретариат АНТКОМ.

По результатам семинара секретариат и рабочие группы АНТКОМ разработают руководства по процедурам оценки веса выловленного клыкача с использованием коэффициентов пересчета. Пересмотренные формы отчетности будут внедрены в 2023 г. Это позволит секретариату надежно определять сырой вес клыкача по отчетным данным промысла в районах конвенционной зоны.

Материалы видеоконференции планируется использовать на отраслевом семинаре «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ», который Росрыболовство организует в августе 2022 г. в Калининграде на базе АтлантНИРО.

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