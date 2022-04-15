Лососевые участки Поморья разыграют среди рыбопромышленников

В Архангельской области объявлен конкурс на девять участков для промышленного рыболовства на Северной Двине и Белом море. Заявки принимаются до 17 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, разыгрываются три речных участка и шесть — морских.

Речные РЛУ расположены в Холмогорском районе, их площади составляют от 65 до 332 га. Объекты промысла — атлантический лосось (семга), горбуша, окунь, плотва, язь, налим, щука, лещ, миноги и другие виды.

Морские участки административно относятся к Приморскому району, их площади — от 119 до 987 га. Там предлагается добывать семгу, горбушу, беломорскую сельдь, треску, полярную камбалу и другие водные биоресурсы.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены речных лотов — от 200 рублей до 1,1 тыс. рублей, морских — от 6,6 тыс. до 54,7 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Торги пройдут в Мурманске. Акватории предоставляются победителям на 20 лет.

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