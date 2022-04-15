Россельхозбанк наполняет агрокарту страны

Россельхозбанк создал интерактивную карту предприятий агропромышленного комплекса. Здесь есть информация и о компаниях рыбной отрасли.

На карте любой пользователь может найти все предприятия микро-, малого и среднего бизнеса АПК России, рассказали в пресс-службе Россельхозбанка. Для каждого агропредприятия представлена расширенная информация: наименование, ИНН, юридический адрес, описание вида деятельности.

Карта может принести большую практическую пользу сельхозпредприятиям в поиске точек сбыта продукции, надежных контрагентов для закупки сырья и предоставления услуг, считают в РСХБ.

Всего на карте представлено 230 тыс. организаций в 389 категориях. Кроме того, карта отражает динамику развития АПК в целом, показывая информацию о количестве агропредприятий, зарегистрированных за последний год. Так, согласно открытым данным, в 2021 г. на территории РФ было зарегистрировано более 14 тыс. агропредприятий.

Карта относится к экосистеме «Своё Фермерство», запущенной Россельхозбанком в 2020 г. Здесь объединены каталоги товаров для сельского хозяйства, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса, отметили в пресс-службе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на карте представлена и информация о предприятиях рыбного хозяйства. Фильтры позволяют отобразить данные по регионам. «Рыбная отрасль определяет облик АПК целого ряда российских регионов, поэтому, конечно, на карте отображена информация и о предприятиях рыболовства и аквакультуры», — прокомментировали в Приморском региональном филиале Россельхозбанка.

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