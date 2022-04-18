Власти смогут быстрее запускать решения по пошлинам

В закон о таможенном регулировании внесли изменения: теперь указы президента, акты правительства и федеральных ведомств в сфере таможенного регулирования смогут вступать в силу в особом порядке.

В закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения.

Предусматривается, что в этом году для указов президента, постановлений и распоряжений правительства, нормативно-правовых актов федеральных ведомств в сфере таможенного регулирования может устанавливаться особый порядок вступления в силу — с сокращенными сроками, сообщает корреспондент Fishnews.

Соответствующий законопроект был подготовлен правительством. По действующим правилам, правовые акты РФ в сфере таможенного регулирования вступают в силу не раньше чем по истечении 30 дней после дня их официального опубликования. Но практика показала, что подчас требуется более оперативный запуск решений, отмечалось в пояснительной записке.

Механизм принят в том числе для того, чтобы избежать случаев, когда таможенные пошлины для стабилизации ситуации на российском рынке решено изменить, но такое решение еще не вступило в силу и товары вывозятся по прежним ставкам.

Отмечалось, что поправки законодательства позволят повысить эффективность таможенно-тарифного регулирования вывоза товаров.

Новый закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования, то есть с 16 мая.

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