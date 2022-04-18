В Калмыкии предлагают акватории под промысел

В Республике Калмыкия на конкурс выставлены шесть участков для промышленного рыболовства на водохранилище и озерах. Заявки принимаются до 17 мая.

Организатор торгов — ресгиональный минсельхоз, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, четыре РЛУ расположены в заливе Стройманыч Пролетарского водохранилища в Приютненском районе. Оставшиеся два — на озерах Дедовское и Анкерное в границах Состинских озер Черноземельского района.

Площадь участков на водохранилище — от 380 до 557 га. Все объекты промысла относятся к тем, на которые не распространяется общий допустимый улов: судак, лещ, сазан, карась, плотва, красноперка, окунь, щука и другие.

Площадь озерных участков — 93 и 94 га. Объекты промысла тоже «неодуемые»: судак, лещ, сазан, карась, красноперка, окунь, щука и прочие.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 300 рублей до 1,8 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Вскрытие конвертов должно состояться 20 мая в Элисте. Акватории предоставляются на 10 лет.

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