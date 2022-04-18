Донских рыболовов уберегли от фальшивых удочек

В Ростове-на-Дону полиция изъяла партию контрафактных рыболовных снастей, продававшихся под видом продукции от известных иностранных брендов. Стоимость партии оценили примерно в 290 тыс. рублей.

Подделки выявили в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Путина-2022». Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного управления МВД России, всего правоохранители изъяли 30 изделий.

В отношении торговавшей контрафактом предпринимательницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

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