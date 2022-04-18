Участок у берегов Мурмана разыграют среди марифермеров

На электронный аукцион выставили рыбоводный участок в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова. Заявки принимаются до 16 мая.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок расположен в Мурманской области в губе Опасова у побережья полуострова Териберский.

Площадь РВУ — 101 га, стартовая цена лота — 780 тыс. рублей.

Торги планируется провести на площадке ООО «РТС-тендер», начало — 23 мая. Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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