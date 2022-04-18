Тайга народная — новый проект Fishnews

Fishnews начинает цикл статей «Тайга народная» — о взаимоотношениях людей и природы на примере села Преображенка в Приморском крае. Читателей ждут рассказы про диких зверей, охоту, рыбалку, а также попытки оценить угрозы, которые лес и человек несут друг другу.

Точки зрения на «народное освоение» природных богатств варьируются от «радикально-экологической» — пресекать любые посягательства на животный и растительный мир — до снисходительно демократичной — мол, люди имеют право бить зверя, рыбачить и заготавливать древесину на своей земле, а правоохранители лучше бы занимались борьбой с коррупцией в высших эшелонах.

Корреспондент Fishnews Алексей Середа попробовал посмотреть на ситуацию «со стороны». В результате родился цикл репортажей из села Преображенка, где, как и во многих других уголках края, народ ходит на охоту, на рыбалку и заготавливает дикоросы. Разумеется, не всегда легально.

Эти материалы — попытка представить широкому кругу читателей собственный взгляд на то, как взаимодействуют с тайгой обычные люди, насколько развито в Приморском крае браконьерство, так ли оно опасно на самом деле и есть ли у местных жителей в принципе возможность избежать нарушений и жить по букве закона.

Первая часть — «Кто в лесу хозяин?» — посвящена самым грозным (после человека) лесным обитателям.

Про Преображенку, тигров и медведей читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.