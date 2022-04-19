Рыбаки вышли за весенней сельдью

На Западной Камчатке начался весенний промысел сельди. До начала мая предприятиям предстоит освоить большую часть рекомендованных наукой объемов — почти 40 тыс. тонн.

По правилам рыболовства, промысел тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской подзоне Охотского моря разрешено вести с 15 апреля и до 1 мая. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), общий допустимый улов сельди на 2022 г. составляет 43 тыс. тонн. За короткий весенний сезон рыбакам предстоит освоить большую часть этого объема — к вылову рекомендовано 38 тыс. тонн. Ожидается, что рыбопромышленные компании выставят до 19 добывающих судов.

По прогнозам Магаданского филиала ВНИРО, промысловые скопления сельди будут формироваться в районе, расположенном в горле залива Шелихова — от 58°30′ до 59°45′ с.ш. и от 154°00′ до 157°30′ в.д. Эффективность промысла будет зависеть от ледовой обстановки — выносимые ледовые поля могут затруднить работу флота.

Научное наблюдение за промыслом и сбор биологического материала гижигинско-камчатской сельди осуществляется с борта РТМК «Василий Калёнов».

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