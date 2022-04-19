Рыбные консервы из Норвегии пришлось оставить на таможне

На российско-норвежской границе таможня не впустила в РФ 51 банку печени трески кустарного производства без маркировки. Владелец заявил, что вез продукцию для личного употребления, однако партию сочли слишком большой.

Общий вес задержанных консервов составил 37,5 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Груз находился в прицепе к личному автомобилю владельца — жителя Московской области. Он рассказал, что не задекларировал продукцию из-за неверного толкования порядка ввоза таких товаров.

Физлица могут ввозить для личного потребления на территорию России без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов продукцию животного происхождения в готовом к употреблению виде и в заводской упаковке общим весом не более 5 кг, обратили внимание в Мурманской таможне.

«В данном случае общий вес ввозимой продукции животного происхождения превышал законодательно установленные ограничения беспошлинного ввоза физическими лицами и владелец не имел разрешительных документов», — подчеркнули в пресс-службе. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка.

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