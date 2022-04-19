Озера Томской области подготовили под аквафермы

В Томской области на аукцион выставлены 12 участков на озерах — для пастбищного и индустриального рыбоводства. Заявки принимаются до 26 мая.

Организатор торгов — Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь участков — от одного до 179 га. РВУ расположены в Кривошеинском, Каргасокском, Молчановском, Шегарском, Парабельском, Колпашевском и Томском районах. Десять акваторий предоставляются под пастбищную аквакультуру, остальные две — под индустриальную.

Стартовые цены лотов составляют от 800 рублей до 143 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 7 июня в Новосибирске. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования (в случаях с индустриальной аквакультурой — без забора водных ресурсов).

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