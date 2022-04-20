Центробанк дал важные для рыбаков разъяснения

Банк России дал разъяснения по вопросам использования валютной выручки. При расчете суммы для обязательной продажи резиденты могут вычитать расходы на оплату определенных услуг.

Центробанк опубликовал разъяснения указа президента о специальных экономических мерах. Как сообщает корреспондент Fishnews, регулятор отметил, что при расчете суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже , резиденты вправе уменьшить ее на сумму определенной категории расходов и иных платежей, связанных с исполнением внешнеторговых контрактов в валюте:

- оплата транспортировки, страхования и экспедирования грузов;

- уплата таможенных пошлин, а также таможенных сборов;

- оплата услуг, связанных c приобретением за пределами территории РФ горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки, а также для ремонта таких транспортных средств;

- оплата услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.

Предприятия рыбной отрасли, таким образом, смогут использовать валютную выручку для оплаты эксплутационных расходов, отметили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. В объединении обратили внимание на то, что это было одним из ключевых пунктов разработанного ВАРПЭ пакета первоочередных мер поддержки рыбной отрасли.

Центробанк также сообщил , что разрешил компаниям - экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу валюты, зачисленной с 19 апреля 2022 г. на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. Таким образом, срок продажи увеличен с трех до 60 рабочих дней.

Разрешение действует до 1 сентября 2022 г. и при необходимости может быть продлено, уточнили в пресс-службе ЦБ.

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