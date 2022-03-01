Для экспортеров озвучили меры валютного контроля
Президент подписал указал о мерах, заявленных как ответ на западные санкции. Резидентов обязали продавать 80% валютной выручки, предусмотрен запрет на валютные займы нерезидентам.
Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с санкциями других стран. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.
- Резидентов — участников ВЭД обязали продавать 80% валюты, зачисленной с января на их счета на основании внешнеторговых контрактов. Такое требование должно быть выполнено в течение трех рабочих дней, то есть до 4 марта. Это же касается валютной выручки, полученной после 28 февраля, — продажа должна осуществляться не позже трех рабочих дней со дня зачисления валюты. Порядок продажи устанавливается ЦБ.
- С 1 марта резидентам запрещается предоставлять нерезидентам валюту по договорам займа.
- С 1 марта не допускается зачисление резидентами валюты на счета зарубежных банков и перечислять деньги с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
- Публичным акционерным обществам разрешено до конца года выкупать свои акции при соблюдении определенных условий, с уведомлением Центробанка.
В указе говорится, что решения приняты «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».
Напомним, что Центробанк решил повысить ключевую ставку с 28 февраля до 20% годовых.
Премьер Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время будет представлен план мер по поддержке экономики.
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