Таможня Дальнего Востока собирается оперативно помогать экспортерам

Дальневосточное таможенное управление призывает участников ВЭД сообщать о сложностях при оформлении товаров. Для быстрого решения таких проблем в ДВТУ создали специальный штаб.

«Штаб создан в целях обеспечения увеличения пропуска товаров через границу, сокращения сроков таможенных операций, обеспечения первоочередного оформления товаров первой необходимости, а также экспортируемых товаров», — сообщили Fishnews в пресс-службе управления.

Работают электронная почта pressdvtu@yandex.ru и телефон горячей линии: 8(423) 265-11-23 (ежедневно с 9:00 до 16:00).

Отмечено, что также участники ВЭД могут направлять предложения по изменению порядка оформления товаров, ускорению отдельных таможенных операций и другие инициативы.

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