Российская рыба в ожидании «пригласительного билета» от Индии

Россия ждет от Индии согласования ветеринарного сертификата на экспорт рыбы и морепродуктов, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве считают, что поставки такой продукции в страну обладают хорошим потенциалом.

Вопросы поставок российской продукции на индийский рынок обсуждались на встрече помощника руководителя Россельхознадзора Артема Даушева с делегацией экономического и коммерческого отдела посольства Индии.

Как сообщил Артем Даушев, Россельхознадзор продолжительное время ожидает от иностранных коллег согласования ветеринарных сертификатов на экспорт из России в Индию сырого мяса (птица, свинина), а также рыбы и морепродукции. Ответов на ранее отправленные письма служба не получила.

«Проведенная оценка рынка Индии показала, что поставка качественной и безопасной мясной и рыбной продукции из России имеет перспективу, учитывая хороший уровень торговых отношений между странами», — сказал помощник руководителя Россельхознадзора.

Кроме того, российская сторона ожидает обратной связи по обсуждению проектов ветсертификатов на поставки в Индию кожевенного сырья, кормов и кормовых добавок, шерсти и пуха из РФ.

Стороны договорились ускорить решение этих вопросов, в том числе за счет проведения видеоконференции с участием научных специалистов, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Планируется обсудить возможность интеграции информационной системы «ВетИС» с системой электронной ветеринарной сертификации продукции животного происхождения Индии.

Также на встрече обсуждались вопросы поставок индийской сельскохозяйственной продукции в Россию.

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