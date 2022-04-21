В Обской губе стартовали съемки особой важности

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО приступили к масштабным исследованиям рыбных запасов Обской губы. Подобных по объему работ ранее не проводилось, отметили ученые.

Экстремально сложной экспедиции за месяц предстоит исследовать большую акваторию эстуария, не подверженную заморам, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основная задача ученых — оценить современное состояние сиговых видов рыб в Ямало-Ненецком автономном округе.

Специалисты изучат распределение рыбы в зимний период: зафиксируют участки ее концентрации в условиях низкого кислорода, определят места массовых скоплений промысловых стад сиговых. Работу проведут на четырех удаленных друг от друга участках.

Контрольные уловы дадут информацию по видовому составу популяций, а количество рыбы и ее концентрацию на участках покажет эхолотная сьемка. Ученые проведут биологический анализ особей, а также отбор гидробиологических и гидрохимических проб.

Во ВНИРО напомнили, что Обская губа — ценнейшее и самое крупное в мире местообитание сиговых. Там обитают более 50 видов рыб, в том числе осетр, стерлядь, муксун, чир, пелядь, тугун, пыжьян, ряпушка. Также встречаются налим, окунь, елец и другие виды.

«Примерно девять месяцев в году залив Оби заточен во льды. Все это время ихтиофауна живет в условиях низкого насыщения воды кислородом. Однако предзаморный период — важный этап жизненного цикла основных популяций местной ихтиофауны», — обратили внимание в пресс-службе.

Отмечено, что исследования в Обской губе уникальны по территории охвата и по ожидаемым результатам. По итогам выезда специалисты смогут дать более точную оценку состоянию запасов сиговых.

Кроме того, результаты экспедиции помогут в будущем минимизировать воздействие на местную ихтиофауну при строительстве новых объектов топливно-энергического комплекса в этом районе, подчеркнули во ВНИРО.

Нынешняя экспедиция — одна из трех частей большой работы по мониторингу состояния запасов сиговых в Оби. Летом ученым предстоит выезд на нижнюю Обь, а ближе к концу года они вернутся в Обскую губу.

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