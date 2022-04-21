Аквафермерам Поморья хотят авансировать закупку кормов

В Архангельской области субсидии для рыбоводов на приобретение кормов планируется предоставлять авансом. Отмечено, что такая мера поддержки уже зарекомендовала себя для аграрных хозяйств.

Ситуацию в областном рыбоводстве обсудили с предпринимателями представители министерства АПК и торговли региона.

«Практически все поставщики работают по предоплате. Механизм авансирования уже зарекомендовал себя в отношении сельхозпредприятий. К середине апреля уже более 60% от объема годовых субсидий перечислено аграриям Архангельской области. Этот механизм необходимо применить и в отношении предприятий аквакультуры» — заявила на видеоконференции министр Ирина Бажанова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, бизнес поддержал идею, потому что максимальные объемы оборотных денежных средств в рыбоводстве используются в летние месяцы.

Решено подготовить сводную информацию об объемах закупок кормов и необходимых для этого суммах. Затем в региональном минагропромторге подготовят изменения в порядок компенсации затрат на закупку кормов с указанием объемов и сроков авансирования.

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