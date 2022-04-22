Росрыболовство: Китайские порты штатно принимают российскую рыбу

Китайские порты Далянь и Циндао в штатном режиме принимают рыбную продукцию с судов РФ, сообщает Росрыболовство. Также сейчас проходит заседание двусторонней комиссии по сотрудничеству в рыбной отрасли.

Китайские порты Далянь и Дунцзякоу (находится в 40 км от города Циндао) осуществляют в штатном режиме приемку рыбы и рыбной продукции с российских судов. Система мер контроля предполагает тщательные процедуры по COVID-19, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве отметили, что страны продолжают двусторонний диалог в рыбной сфере: проходит 30-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В программе мероприятия обсуждение результатов сотрудничества между Россией и Китаем в 2020 и 2021 гг. и планов на нынешний год.

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