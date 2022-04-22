По рыболовству Индии ударили климат и подорожание топлива

В Индии резкое потепление морской воды и рост цен на топливо вынуждает рыбаков реже выходить на промысел. В результате предложение рыбы и морепродуктов на рынке страны снижается, а их стоимость — растет.

Например, в Старом порту города Мангалора в штате Карнатака цены на рыбу выросли на 20-30%. Сейчас количество судозаходов там сократилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет портал Seafood Source со ссылкой на индийские СМИ.

По словам рыбаков, только новости о хороших уловах заставят их отправиться в море, поскольку каждый выход обходится судовладельцу в 1,3 тыс. долларов. Таким образом, при среднем или небольшом улове промысел просто нерентабелен, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Федерации независимых рыбаков штата Керала (Kerala Swatantra Matsya Thozhilali Federation) Джексон Поллайил (Jackson Pollayil) заявил, что цены на топливо вынудили примерно 60% рыбаков прекратить выходить в море.

О простое большого числа судов из-за роста эксплуатационных расходов рассказал и председатель Координационного комитета владельцев лодок города Мунамбама (Munambam Boat Owners' Coordination Committee) П.П. Гириш (P.P. Girish).

The Times of India обращает внимание на потепление воды, которое также приводит к сокращению добычи. По информации издания, нынешняя ситуация, возможно, первая за много лет, когда уловы столь значительно снизились — даже несмотря на нерестовую миграцию рыб перед муссонами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews