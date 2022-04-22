Реки Камчатки принимают лососевых мальков

В Камчатском крае с конца апреля до середины июля предприятия Главрыбвода выпускают молодь лососевых. По традиции первым к этим работам приступил Паратунский экспериментально-производственный лососевый рыбоводный завод.

Стартовая партия здорового и жизнестойкого малька кеты — 1,5 миллиона — отправилась в ручей Трезубец. Он впадает в реку Карымшина бассейна реки Паратунка. Примерно в это же время в природе у молоди кеты наступает естественное окно ската.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, в общей сложности за месяц сотрудники Паратунского ЭПЛРЗ выпустят свыше 15 млн подросших малышей. К зарыблениям также приступят заводы Малкинский, «Кеткино», «Озерки» и Вилюйский.

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