Командоры меняют правовой статус

Правительство преобразует природный заповедник «Командорский» в национальный парк. Это позволит выделить территорию, где командорские алеуты и старожильческое население смогут свободно заниматься рыболовством, охотой и собирательством.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина. Заповедник «Командорский» занимает более 3,5 млн га. Он включает два больших острова — Беринга и Медный, а также прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана. Новый статус позволит выделить на этой территории особую зону, где коренной народ — командорские алеуты — сможет вести хозяйство (рыболовство, охоту, собирательство растений), заниматься художественными промыслами и ремеслами без получения каких-либо разрешений, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Решение направлено на защиту интересов не только представителей КМНС, но и других граждан, уже много лет проживающих на территории Командорских островов. Проблема заключается в том, что по действующему законодательству населенные пункты не могут находиться в границах заповедников, отметили в правительстве. При этом статус национальных парков разрешает проживание граждан и ведение хозяйства на природных территориях, в том числе оформление в собственность земельных участков в отдельно выделенных зонах.

Для решения таких вопросов был разработан и в 2018 г. принят федеральный закон, которым предусмотрено преобразование четырех заповедников в национальные парки. В результате в национальные парки уже преобразованы Тебердинский государственный заповедник, а также заповедники «Гыданский» и «Столбы». Нынешним постановлением преобразован последний заповедник из этого списка – «Командорский». Его общая площадь и границы останутся прежними.

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