Сбой в системе ЕС «скорректировал» данные российских поставщиков

Генеральный директорат Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции обновил систему TRACES (Trade Control and Expert System). В результате произошли технические ошибки, затронувшие ряд рыбопромышленных компаний из России.

Возникли неточности в адресах предприятий, а также в наименованиях юридических лиц и судов, сообщили Fishnews в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Информация с перечнем ошибок размещена на сайте НЦБРП. Учреждение совместно с Россельхознадзором ведет работу по внесению корректной информации в TRACES.

TRACES (Trade Control and Expert System) — система, разработанная для обеспечения контроля и отслеживания происхождения органической продукции, в том числе при ввозе из стран за пределами Евросоюза. В системе обязаны регистрироваться поставщики продукции животного происхождения в ЕС.

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