Китам хотят выделить больше заповедных вод

В Охотском море собираются увеличить площадь особо охраняемых природных территорий — для сохранения редких видов китов. Минприроды планирует утвердить документы до конца 2022 г.

В Министерстве природных ресурсов и экологии состоялась встреча специалистов Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Заседание провели эксперты по сохранению и восстановлению китообразных.

Они рассмотрели проекты дорожных карт по сохранению популяций серого и гренландского китов. Документы разрабатываются Росзаповедцентром Минприроды. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, особое внимание уделено сохранению самых важных участков обитания китов. А также охране популяций в границах ООПТ и других территорий с особым режимом природопользования.

К 2024 г. планируется расширить площадь национального парка «Шантарские острова», а также создать комплексный китовый заказник в заливе Шелихова. Он должен обеспечить охрану популяций не только серых и гренландских китов, но и косаток, белух, отметили в Минприроды.

Кроме того, документы предполагают разработку и утверждение стратегий сохранения охотоморских популяций серого и гренландского китов в России.

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