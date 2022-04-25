Якутские реки предоставляют для организации рыбалки

В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на 11 участков для организации любительского рыболовства на реках Алдан, Лена и Амга. Заявки принимаются до 24 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из участков в 1021 га расположен на реке Амга в границах Амгинского района. Пять РЛУ площадями от 1055 до 14084 га находятся на реке Лена (Мегино-Кангаласский, Намский и Усть-Алданский районы). Еще пять — от 524 до 6278 га — образованы на реке Алдан (Намский, Таттинский и Усть-Алданский районы).

Критерии оценки заявок для участников, уже имеющих опыт организации любительской рыбалки, — количество ранее выданных разовых лицензий, стоимость объектов инфраструктуры, численность работников.

Критерии для участников, не имеющих опыта в такой деятельности, — размер предложенной платы за РЛУ, бизнес-план по организации рыбалки, количество работников, которых предполагается привлечь.

Все участки предоставляются сроком на 20 лет.

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