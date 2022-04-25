Путассу обещает пополнение

В этом году российский вылов путассу в районе к западу от Британских островов оказался более чем в два раза меньше предыдущего. Однако научный анализ уловов позволяет рассчитывать на улучшение состояния запасов, отмечают ученые.

Сжатые сроки

Российские суда начали поиск скоплений нерестовой путассу в международных водах к западу от Британских островов (район регулирования НЕАФК) 10 февраля. Из-за циклонов и штормовой погоды промысловые скопления нашли только 22 февраля, во время кратковременного улучшения погодных условий. За последние 10 лет это самый поздний срок обнаружения скоплений и начала добычи, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО.

Затем большую часть времени промысел велся над океаническими глубинами Западно-Европейской котловины у границы зоны Ирландии. В третьей декаде марта небольшой группе российских судов удалось продолжить лов на склонах возвышенности Роколл, где в последние годы устойчивых скоплений путассу не отмечалось. Благодаря этому добыча велась до начала апреля. Несмотря на это, в целом путина, продолжавшаяся около 40 суток, была одной из самых скоротечных за последние годы, подчеркнули в АтлантНИРО.

Небольшой вылов

Общий российский вылов путассу составил 23,2 тыс. тонн (в прошлом году — 53,1 тыс. тонн), приводят цифры ученые.

Основная причина уменьшения добычи — сокращение количества флота на промысле путассу из-за отвлечения части судов на промысел мойвы в Баренцевом море. Также оказало влияние позднее начало промысла, отметили в филиале.

Размеры рыбы

В феврале-марте сотрудник АтлантНИРО Андрей Бандуров собирал промыслово-биологическую информацию на траулере «Балтийская коса». По данным специалиста, над океаническими глубинами Западно-Европейской котловины в уловах встречалась путассу длиной от 21 до 44 см. Доминировали крупные особи длиной 29-33 см с модальным классом 31 см.

«Сопоставляя размерно-вариационные кривые путассу на нерестилищах в международных водах к западу от Британских островов за три последние годы наблюдений, можно отметить поступательное увеличение длины облавливаемых особей. Это свидетельствует о том, что в 2022 году промыслом продолжали эксплуатироваться урожайные поколения 2014-2016 годов. Вместе с тем на размерно-вариационной кривой обозначилось присутствие в уловах группировки мелкой путассу длиной 21-24 см поколений 2020-2021 годов», — рассказали в филиале.

По предварительным оценкам Международного совета по исследованию моря (ICES, ИКЕС), эти поколения являются более урожайными по сравнению с тремя предыдущими годами. В 2023 г., по мере достижения половой зрелости, они должны пополнить нерестовый запас путассу. Если эти оценки подтвердятся, можно рассчитывать на улучшение состояния запаса, обратили внимание ученые.

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