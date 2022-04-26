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Отгрузка рыбной продукции в порту Владивостока

Экспортные проекты в АПК разложили по полочкам

Центр «Агроэкспорт» проанализировал ориентированные на внешний рынок проекты, которые к концу 2021 г. реализовывались в АПК страны. В рыбной отрасли это в основном создание новых объектов.

По данным на конец 2021 г., в агропромышленном комплексе России на различных стадиях реализации находилось 395 экспортоориентированных инвестиционных проектов. Такая информация приводится в обзоре, подготовленном центром «Агроэкспорт». Под экспортоориентированными имеются в виду проекты, часть выручки которых планируется за счет поставок на внешние рынки.

В рыбной отрасли, по данным экспертов, реализуется 42 таких проекта. Практически все они — 98% от общего числа — направлены на создание новых объектов, остальные 2% — на расширение производственных мощностей.

В обзоре приводится структура инвестиций в основной капитал по видам — создание новых объектов, создание объектов на базе действующих производств и ремонт/замена оборудования. Рыбное хозяйство входит в число отраслей с наиболее высокой долей инвестиций на строительство новых производственных объектов.

Общий объем инвестиций на реализацию экспортных проектов, по данным центра, составляет 1 212 млрд рублей. На долю рыбной продукции приходится 62 млрд рублей. При этом в «Агроэкспорте» оценили долю экспортной выручки в общем объеме прогнозируемой выручки от реализации проекта. В рыбной отрасли она наиболее высока и составляет 71%, сообщает корреспондент Fishnews.

За счет реализации проектов в 2024 г. экспорт рыбной продукции должен вырасти в стоимостном выражении на 240 млн долларов от показателя около 7 млрд долларов в 2022 г.

«Планируется, что экспорт рыбной продукции может увеличиться на 3% от уровня 2021 года, что, с одной стороны, связано с эффектом высокой накопленной базы, с другой стороны, пределами развития экспорта сырьевой продукции, а также показателями общего допустимого улова водных биоресурсов», — говорится в обзоре.

Отмечено, что риски реализации экспортных проектов в АПК определяются сложившимися трендами макроэкономической и политической конъюнктуры, связанными с негативным влиянием на мировую торговлю пандемии COVID-19, а также введением санкций стран Запада в отношении России.

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