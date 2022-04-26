Ученые проверят влияние нефтяных и газовых разработок ХМАО на рыбу

Специалисты ВНИРО завершили третий этап исследований в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Ученые оценят влияние заморов во внутриболотных озерах и выяснят состояние водных биоресурсов на участках недр «Сургутнефтегаза».

Этот этап исследований стал заключительным. Работы выполняли сотрудники лаборатории аквакультуры Тюменского филиала ВНИРО в границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз».

Для оценки влияния заморных явлений во внутриболотных озерах специалисты взяли гидрохимические пробы, провели наблюдения за кислородно-температурным режимом воды. Исследования велись на одном сточном озере, находящемся на территории Тончинского месторождения, и двух бессточных — на Федоровском и Вачимском месторождениях, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Результаты всех этапов работ лягут в основу общей оценки фонового состояния рыбохозяйственной продуктивности водных объектов Нижне-Обского бассейна. К этим объектам относятся карьерные выработки прошлых лет, грядово-мочажинные болотные комплексы, включая обводненные мочажины, внутриболотные озера и перетоки.

Также ученые выполнили экологический мониторинг состояния водных биоресурсов по действующим месторождениям полезных ископаемых в границах участков недр «Сургутнефтегаза». Полученные данные позволят определить рыбохозяйственную значимость водных объектов, в том числе карьеров, а также понять, какое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека на состояние ВБР.

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