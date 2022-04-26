Охотники за трепангом лишились флота и снаряжения

В Приморье в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника задержали группу из нескольких браконьерских судов. Для нелегальной добычи трепанга нарушители десантировали водолазов.

В операции участвовали пограничники и госинспекторы заповедника (он находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда»). Задержание провели в бухте Рейд Паллада.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды, при отработке оперативной информации о добыче трепанга патруль обнаружил нарушителей, «в агрессивной форме отреагировавших на законные требования об остановке». Завязалось преследование, скрыться браконьерам не удалось.

Задержаны три катера и несколько водолазов-добытчиков, в том числе непосредственно в акватории заповедника в других бухтах. Суда помещены на штрафстоянку, изъяты комплекты профессионального водолазного снаряжения с грузами для глубокого погружения. Обнаружена также наземная база браконьеров на полуострове Краббе, отметили в министерстве.

«Нарушителям, которым не удалось добыть запрещенный к вылову трепанг, грозит административное наказание за незаконное нахождение в заповеднике и его охранной зоне, а также за нарушение пограничного режима. Главным ударом для браконьеров станет арест задержанных судов», — обратили внимание в пресс-службе.

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